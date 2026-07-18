2027 Skoda Octavia Makyajı: Tam Hibrit ve Yenilenen Tasarım Geliyor

Skoda Octavia, 2027 yılında kapsamlı bir makyajla yenilenecek. Şirket tamamen yeni nesil yerine makyajla otomobilin ömrünü uzatmayı hedefliyor. Render görseller, aracın dış tasarımında ön ızgaranın inceltildiğini ve markanın elektrikli modellerine benzer bir görünüm kazandığını gösteriyor. Logonun yerini 'SKODA' yazısı alacak, yeni jant ve arka far tasarımıyla görünüm tazelenecek.

İç mekanda büyük değişiklikler bekleniyor. Geleneksel gösterge paneli siperliği kaldırılarak daha sade bir kokpit tasarımına geçilecek. Dijital gösterge ekranı ön konsola daha entegre hale gelecek. Mevcut yatay multimedya ekranı yerine daha büyük, dikey bir ekran konumlandırılması planlanıyor.

Motor seçeneklerinde en önemli yenilik, Volkswagen Grubu'nun tam hibrit motorunun Octavia'ya eklenmesi. Mevcut motor gamı korunurken, yeni hibrit ünitenin Toyota'nın pazar hakimiyetine rakip olması amaçlanıyor. Sedan ve Combi gövde seçenekleri ile RS versiyonu da sunulmaya devam edecek.

2027'nin ilk yarısında tanıtılması ve kısa süre sonra satışa çıkması beklenen aracın başlangıç fiyatının Avrupa'da 32 bin euroyu aşması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi