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Motosikletlerin trafikteki payı artıyor

Motosikletlerin trafikteki payı artıyor
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2026 verilerine göre motosikletlerin trafikteki payı yüzde 21,2'ye yükseldi. TÜVTÜRK, ağır kusurlu araçların muayeneden geçemediğini ve periyodik kontrollerin kazaları önlemede kritik olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 verilerine göre, trafiğe kayıtlı araçlar içinde motosikletlerin payı yüzde 21,2'ye, yeni kayıtlardaki payı ise yüzde 34,8'e ulaştı. Bu artışla birlikte TÜVTÜRK, sürüş güvenliğini etkileyen teknik kontrollerin hayati önemine vurgu yaptı. Trafikteki her 100 motosikletten yaklaşık 17'sinin ağır kusurlu veya emniyetsiz bulunarak ilk muayeneden geçemediği belirtildi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği periyodik muayenesi yaptırılmayan araçlara idari para cezası uygulanıyor. Muayenesi eksik veya ağır kusurlu araçlar trafikten men edilip otoparka çekilebiliyor. TÜVTÜRK, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için lastik, aydınlatma, fren ve ekipman kontrollerini önermektedir. Uzmanlar, periyodik muayenelerin motosiklet kazalarını önlemede kritik rol oynadığını ifade etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi
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