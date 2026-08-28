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Modern Otomobillerde Elektronik Arızalar İkiye Katlandı

Modern Otomobillerde Elektronik Arızalar İkiye Katlandı
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İngiltere'nin yol yardım kuruluşu AA'nın verilerine göre, modern otomobillerde gövde kontrol modüllerindeki (BCM) arızalar son altı yılda ikiye katlandı. Elektronik sistemlerin giderek karmaşıklaşması, bu artışın ana nedeni olarak gösteriliyor.

İngiltere'nin yol yardım kuruluşu AA'nın verilerine göre, modern otomobillerde çok sayıda sistemi yöneten gövde kontrol modüllerindeki (BCM) arızalar son altı yılda ikiye katlandı.

Elektronik sistemlerin giderek karmaşıklaşması, bu arızaların artmasında önemli bir etken olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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