Mersin'de Elektrikli Motosiklet Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Kazada İki Kişi Yaralandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken elektrikli motosiklete çarpan otomobil, sürücü ve arkasındaki çocuğun hafif yaralanmasına sebep oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
MERSİN'de yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki biri çocuk, 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki çocuk yola savrulup, hafif yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil