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Mercedes-Benz'in Yeni M252 Motoru Alman Mühendisliği Ürünü

Mercedes-Benz'in Yeni M252 Motoru Alman Mühendisliği Ürünü
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Mercedes-Benz'in yeni 1.5 litrelik M252 motoru, Geely üretimi iddialarının aksine tamamen Alman mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlandı. Yüzde 40 termal verimlilik hedefleyen motor, 136-190 hp güç seçenekleri ve 22 kW elektrik motoru ile düşük hızlarda elektrikli sürüş sunuyor. Üretim Çin'de yapılsa da fikri mülkiyet hakları Mercedes-Benz'e ait.

Mercedes-Benz'in yeni M252 motoru sosyal medyada Geely üretimi olduğu iddialarına karşılık, tamamen Alman mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlandı. Motor, markanın FAME modüler ailesinin yeni üyesi olup 1.5 litrelik dört silindirli benzinli ünitedir.

Yüzde 40 termal verimlilik hedefleyen motor, 136, 163 ve 190 hp güç seçenekleri sunuyor. 22 kW gücündeki entegre elektrik motoru sayesinde düşük hızlarda tamamen elektrikli sürüş imkanı sağlıyor. Üretim ise maliyet optimizasyonu nedeniyle Çin'de Horse Powertrain tarafından yapılsa da tüm fikri mülkiyet hakları Mercedes-Benz'e ait.

Kaynak: Haber Merkezi
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