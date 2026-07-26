Mercedes-Benz CLA L Satışları Beklentilerin Altında Kaldı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in Çin pazarındaki elektrikli dönüşüm hamlesinde kritik bir süreç yaşanıyor. Markanın yerel pazar dinamiklerine uygun olarak aks mesafesini genişlettiği elektrikli CLA L modeli, ilk altı aylık satış performansıyla beklentileri karşılayamadı.

2026 yılının ilk yarısında Çin genelinde sadece 627 adet araç teslimatı gerçekleştirildi. Ocak ayında 35, Şubat ayında 21, Mart döneminde 358 adet satış yapılsa da ilerleyen aylarda düşüş yaşandı.

Teknik altyapısı donanımlı olan CLA L; yeni MMA platformu, 800 volt mimarisi ve 866 km menzil sunmasına rağmen tüketici tercihlerini yönlendiremedi. Çinli BYD, Xiaomi ve Nio gibi markaların teknoloji ve fiyat avantajı, Avrupalı premium markaların payını daraltıyor.

Üretimin durdurulduğu iddialarına karşı Mercedes, duruşun planlı yaz bakımı kapsamında olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi