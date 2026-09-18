Mercedes-AMG'nin ilk elektrikli SUV'u için tanıtım tarihi iddiası

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Mercedes-AMG'nin tamamen kendi mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlanan ilk elektrikli SUV modeli hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıktı.

Resmi kanallardan henüz kesin bir doğrulama gelmese de çeşitli kaynakların aktardığı raporlara göre elektrikli GT SUV, 17 Ekim 2026 tarihinde Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi tarafından düzenlenecek 'The 140 Festival' etkinliği kapsamında tanıtılacak. İddialara göre teslimatlar 2027 yılında başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi