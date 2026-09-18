Mercedes-AMG'den sıfırdan geliştirilen ilk elektrikli SUV için 17 Ekim 2026 tanıtımı

Mercedes-AMG'den sıfırdan geliştirilen ilk elektrikli SUV için 17 Ekim 2026 tanıtımıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mercedes-AMG, standart modellerin dönüştürülmesi yerine sıfırdan geliştirdiği ilk elektrikli SUV modelini 17 Ekim 2026'da The 140 Festival kapsamında tanıtacak.
Mercedes-AMG, mevcut standart modellerin dönüştürülmesi yerine sıfırdan geliştirdiği ilk elektrikli SUV modelini 17 Ekim 2026 tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Aracın dünya prömiyeri, Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi tarafından düzenlenen The 140 Festival kapsamında yapılacak.
Markanın tamamen elektrikli AMG.EA mimarisi üzerine inşa edilen ikinci aracı olan süper SUV, mevcut EQE ve EQS SUV serilerinin üzerinde konumlanacak. Tanıtımın ardından modelin pazara çıkışı ve ilk müşteri teslimatlarının 2027 yılı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi