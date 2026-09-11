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Mercedes-AMG CLE 646 tanıtıldı: 627 beygir ve 30 adetlik üretim

Mercedes-AMG CLE 646 tanıtıldı: 627 beygir ve 30 adetlik üretim
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Mercedes-AMG'nin ikinci Mythos modeli CLE 646, 627 beygir güçlü V8 motoru ve yalnızca 30 adet üretilecek olmasıyla dikkat çekiyor.

Mercedes-AMG, ikinci "Mythos" modeli CLE 646'yı tanıttı. Alman markanın pazara sunduğu model, özellikle ön tasarımı ve büyük rüzgarlığıyla öne çıkıyor. Toplamda yalnızca 30 adet üretileceği açıklanan AMG CLE 646, AMG CLE 53 temel alınarak geliştirildi.

Aracın kalbinde, özel modifikasyonlara sahip çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 (M177 EVO) motor yer alıyor. 627 beygir güç sunan motor, gücünü dokuz vitesli AMG Speedshift şanzıman aracılığıyla doğrudan arka tekerleklere aktarıyor. 0'dan 100 km/sa hıza 3,9 saniyede, 200 km/sa hıza ise 11,4 saniyede ulaşabilen modelde elektronik kontrollü sınırlı kaymalı diferansiyel bulunuyor.

Standart olarak "Akrapovic" egzoz sistemiyle donatılan ve çok sayıda karbon fiber parça taşıyan 1.895 kg'lık model, ek sunulan performans paketi tercih edildiğinde altı noktalı emniyet kemerleriyle geliyor. Yüksek performanslı sürüşe özel süspansiyon sistemleri ve karbon seramik fren sistemiyle donatılan AMG CLE 646'nın fiyatı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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