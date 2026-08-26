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Mazda EZ-60 / CX-6e'ye LiDAR Destekli Güncelleme

Mazda EZ-60 / CX-6e'ye LiDAR Destekli Güncelleme
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Japon otomobil üreticisi Mazda, Çin'de EZ-60 ve uluslararası pazarlarda CX-6e adıyla satılan elektrikli SUV modelinin tavanına yeni bir LiDAR sensörü ekleyerek sürüş destek teknolojilerini güçlendirdi. Bu donanım, aracın çevresini daha hassas algılamasını sağlayarak modelin teknolojik altyapısını önemli ölçüde ileri taşıyor.

Japon otomobil üreticisi Mazda, Çin'de EZ-60, uluslararası pazarlarda ise CX-6e ismiyle satılan elektrikli SUV modelinde önemli bir güncellemeye gitti. Şirket, aracın tavan bölümüne yeni bir LiDAR sensörü ekleyerek sürüş destek teknolojilerini geliştirmeye hazırlanıyor.

Yeni donanım, modelin çevresini daha hassas şekilde algılamasına yardımcı olurken EZ-60/CX-6e'nin teknolojik altyapısını da bir adım ileri taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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