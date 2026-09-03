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Maruti CEO'su: Düzenleme ve Uygun Fiyat Dengesi Şart

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Maruti Suzuki CEO'su, düzenleme ile satın alınabilirlik arasındaki dengenin korunması gerektiğini vurguladı. GST reformunun küçük otomobil satışlarını artırdığını belirten CEO, biyogaz ve elektrikli araçlara yatırımların sürdüğünü açıkladı.

Maruti Suzuki India LTD CEO'su Hisashi Takeuchi, Perşembe günü düzenlemeler ile satın alınabilirlik arasındaki dengenin gelecekte de sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Bu dengenin, daha güvenli ve temiz mobiliteyi Hintli tüketiciler için erişilebilir kılacağını ifade etti. Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) yıllık kongresinde konuşan Takeuchi, ayrıca sıkıştırılmış biyogazın (CBG) Hindistan için güçlü bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Takeuchi, milyonlarca Hintli aile için otomobil sahibi olmanın hala önemli bir özlem olduğunu ve satın alınabilirliğin bu yüzden kritik olduğunu vurguladı. Son yıllarda küçük otomobil segmentinin, artan mevzuat maliyetleri nedeniyle gerilediğini, ancak son GST reformlarının bu segmenti canlandırdığını aktardı. Bu mali yılın ilk dört ayında yüzde 18 GST dilimindeki küçük otomobiller yaklaşık yüzde 30 büyürken, yüzde 40 dilimindeki araçlarda büyüme yüzde 20'de kaldı. Giriş seviyesi otomobillerde büyüme neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Takeuchi, Başbakan Narendra Modi'ye ve hükümete GST reformu için teşekkür ederek, gelecekte de doğru dengenin korunmasını umduğunu söyledi.

Sürdürülebilir mobilite konusunda şirketin elektrikli araçlar, hibritler, CNG ve biyoyakıtlar gibi çoklu teknoloji stratejisini yineledi. CBG'nin Hindistan'daki bol sığır gübresi, biyokütle ve tarımsal atık kaynaklarından üretilebileceğini belirtti. Karbon negatif olduğunu, anız yakmayı engelleyerek hava kalitesini iyileştirdiğini ve kırsal alanda istihdam yarattığını söyledi. Suzuki'nin Hindistan'da üç biyogaz tesisi işlettiğini, dokuz yeni tesisin planlandığını ve son zirvede 1.000 biyogaz tesisi kurulmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Elektrikli araçlara değinen Takeuchi, Suzuki'nin Hindistan'ı e-VITARA modeli için küresel üretim merkezi yaptığını ve 50 ülkeye 46 bin adet ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Bu sayede şirketin Hindistan'ın en büyük elektrikli araç ihracatçısı olduğunu belirtti. Ayrıca Hindistan'da temiz teknolojilerin toplam satışlardaki payının geçen yıl yüzde 27'den bu yıl yüzde 32'ye yükseldiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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