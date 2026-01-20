Haberler

Buzlanan Yolda Makas Atan Sürücü Refüje Çarptı

Güncelleme:
Malatya'da buzlanan yolda makas atan bir otomobil refüje çarparak kaza yaptı. Sürücü, kazadan sonra yoluna devam etti.

MALATYA'da buzlanan yolda sürücüsünün makas attığı otomobil, refüje çarptı. Sürücü yola devam ederken o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle buzlanan yolda makas attı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, o anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
