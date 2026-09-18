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Lucid ve Bolt'tan Avrupa'da 25 Bin Otonom Araçlık İş Birliği

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Lucid ve Bolt'tan Avrupa'da 25 Bin Otonom Araçlık İş Birliği
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Lucid, Avrupa otonom taksi pazarına girmek için Bolt ile anlaştı. Bolt, Lucid platformuna dayalı en az 25 bin otonom aracı Avrupa'da hizmete sunmayı planlıyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Lucid, Avrupa otonom taksi pazarına girmek amacıyla Bolt ile yeni bir iş birliği yaptığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Bolt, Lucid'in orta ölçekli araç platformunu temel alan en az 25 bin otonom aracı Avrupa kıtasında hizmete sunmayı hedefliyor. Bolt, 2035'e kadar kendi platformunda 100 bin otonom araca ulaşmayı amaçlarken, filonun ne zaman yollara çıkacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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