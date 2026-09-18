Lucid ve Bolt'tan Avrupa'da 25 Bin Otonom Araçlık İş Birliği

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Elektrikli otomobil üreticisi Lucid, Avrupa otonom taksi pazarına girmek amacıyla Bolt ile yeni bir iş birliği yaptığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Bolt, Lucid'in orta ölçekli araç platformunu temel alan en az 25 bin otonom aracı Avrupa kıtasında hizmete sunmayı hedefliyor. Bolt, 2035'e kadar kendi platformunda 100 bin otonom araca ulaşmayı amaçlarken, filonun ne zaman yollara çıkacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi