Liux Big: Keten Bazlı Biyokompozit Gövdeyle Avrupa'nın Küçük Elektrikli Pazarına Farklı Tasarım

Liux Big, Avrupa'nın küçük elektrikli otomobil rekabetine farklı bir tasarımla katılıyor. Araçta keten bazlı biyokompozit bir gövde kullanılıyor.

260 litre bagaj sunan elektrikli model için şirket, 2030'a kadar yıllık 20 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi