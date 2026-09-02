Liux Big: Keten Bazlı Biyokompozit Gövdeyle Avrupa'nın Küçük Elektrikli Pazarına Farklı Tasarım
İspanyol otomobil üreticisi Liux, Big modeliyle Avrupa'nın küçük elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yapıyor. Keten bazlı biyokompozit gövdeye sahip araç, 260 litre bagaj hacmi sunarken, şirket 2030'a kadar yıllık 20 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Liux Big, Avrupa'nın küçük elektrikli otomobil rekabetine farklı bir tasarımla katılıyor. Araçta keten bazlı biyokompozit bir gövde kullanılıyor.
260 litre bagaj sunan elektrikli model için şirket, 2030'a kadar yıllık 20 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi