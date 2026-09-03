Hamilton'dan Monza'da Kader Anı: Restore Ettiği Ferrari F40'ın Motor Numarası 44 Çıktı
Lewis Hamilton, İtalyan GP öncesi Monza'ya restore ettirdiği Ferrari F40 ile geldi. Araç 30 yıl garajda saklanmış, sadece 69 km yapmıştı. Restorasyonda motor numarasının 44 olduğu keşfedildi; Hamilton'ın yarış numarası da 44. Bu durumu 'kader' olarak nitelendirdi. Şampiyona lideri Antonelli'nin 59 puan gerisinde olan Hamilton, Ferrari'nin ev yarışında puan toplamayı hedefliyor.
Lewis Hamilton, İtalyan Grand Prix'si öncesinde Monza'ya iddialı bir giriş yaptı. Yedi kez dünya şampiyonu, Ferrari'nin ev yarışına katılmak için satın alıp restore ettirdiği Ferrari F40 ile piste geldi.
Hamilton, aracın hikayesini anlattı: Sahibi aracı Maranello'dan evine sadece 69 kilometre sürmüş, sonra 30 yıl boyunca garajda saklamış. Yolcu kapısı hiç açılmamış ve araç ilk günkü gibi duruyormuş. Hamilton, 'Onu bir sanat eseri gibi mi saklamalıydım, yoksa temizleyip mi kullanmalıydım diye uzun süre düşündüm. Sonunda Monza'ya sürmek için restore ettirdim' dedi.
Ferrari mühendisleri restorasyon sırasında ilginç bir keşif yaptı. Aracın motor numarası 44 çıktı. Hamilton'ın yarış numarası da 44. Hamilton, 'İnanamadım, yalan söylüyorsunuz sandım. Bu tamamen kader gibi' ifadelerini kullandı.
Hamilton, şampiyona lideri Kimi Antonelli'nin 59 puan gerisinde yarışa geliyor. Antonelli, kendi evinde motor cezası alacağı için gridin sonuna düşecek. Ferrari ise bu fırsatı değerlendirerek puan toplamayı hedefliyor.