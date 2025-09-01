Kuşadası'nda Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Kuşadası'nda Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Kuşadası'nda bir kişinin kızına hediye ettiği otomobilde çıkan yangın sonucunda LPG tankı patladı, yangın zeytin bahçesine sıçradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir kişinin kızına hediye olarak aldığı otomobilde park halindeyken yangın çıktı. LPG tankının ısınıp, patlamasıyla büyüyen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana geldi. D.T.'nin kızı E.T'ye hediye olarak aldığı ikinci el 42 DMB 75 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangını söndürme çalışmalar sırasında, araçtaki LPG tankı da patladı. Bu sırada yayılan alevler, yan tarafta bulunan zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
