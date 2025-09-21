Haberler

Konya'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

KONYA'nın Yunak ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir- Yunak yolu Ayrıtepe mevkisinde meydana geldi. 34 RZ 7822 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatma Çoban ve Kezban Güneş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar Adil Çoban, Samet Çoban ve Hakan Özdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adil Çoban da doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
