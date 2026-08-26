Koltuk Kaplamaları Hava Yastıklarını Engelleyebilir
Otomobillerde yaygın olarak kullanılan koltuk örtüleri ve kaplamaları, sürücülerin güvenliğini tehdit edebilir. Araştırmalar, bu kaplamaların yan hava yastıklarının açılmasını engelleyebileceğini ve kaza anlarında ciddi yaralanmalara yol açabileceğini gösteriyor.
Otomobillerde yıllardır kullanılan koltuk örtüleri ve kaplamaları, düşünülenin aksine hiç de masum değil. Bu kaplamalar, birçok sürücünün farkında olmadan yaptırdığı koruyucu uygulamalar arasında yer alıyor.
Yapılan araştırmalar, bu kaplamaların özellikle yan hava yastıklarının açılmasını engelleyebileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, kaza anlarında ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Kaynak: Haber Merkezi