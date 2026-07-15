Jandarma'nın Emniyet Kemeri Simülasyonu Kars'ta Vatandaşlara Hayat Kurtaran Ders Verdi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı', Kars'ın Akyaka ilçesinde vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verdi. Kaymakam İsmail Demirtaş ve Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, simülasyon aracına binen katılımcılar emniyet kemeri takılı halde takla atma deneyimi yaşadı.

Katılımcılar, deneyimin ardından emniyet kemerinin can kurtardığını vurguladı. Yetkililer, trafik güvenliğinin temel kuralı olan emniyet kemeri kullanımının yasal zorunluluk ve hayat kurtarıcı önlem olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi