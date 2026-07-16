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Range Rover Sport Electric Tanıtıldı: İkinci Tam Elektrikli Model

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JLR, ikinci tam elektrikli modeli Range Rover Sport Electric’i Goodwood Hız Festivali'nde sergiledi. Araç, premium özelliklerini korurken elektrikli güç aktarma organına sahip olacak ve hibrit ile benzinli/dizel versiyonlarla birlikte satışa sunulacak.

JLR, ikinci tam elektrikli modeli olan yeni Range Rover Sport Electric'i duyurdu. Prototipler İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde sergilendi. Araç, şekil ve premium özelliklerini korurken elektrikli güç aktarma organına sahip.

Yeni model, plug-in hibrit, hafif hibrit V8 ve altı silindirli benzinli/dizel versiyonlarla birlikte satılacak. Şirket, aynı sportif sürüş deneyimini sunduğunu belirtiyor. Satışlar henüz başlamadı ve JLR SA yerel bulunabilirlik hakkında kesin bilgi vermedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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