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Uzaktan kumanda hırsızlığına karşı 5 saniyelik kontrol önerisi

Uzaktan kumanda hırsızlığına karşı 5 saniyelik kontrol önerisi
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Uzaktan kumandayla aracınızı kilitlediğinizi düşünseniz de sinyal kesiciler (jammer) bu iletişimi bozabilir. Kumandanın ışığının yanması ya da farların yanıp sönmesi, aracın kilitlendiği anlamına gelmez. Uzmanlar, birkaç saniyelik fiziksel kontrolün bu riski büyük ölçüde azalttığını söylüyor.

Uzaktan kumandayla aracınızı kilitlediğinizi düşünseniz de bu her zaman yeterli olmayabilir. Jammer olarak adlandırılan sinyal kesiciler, kumanda ile araç arasındaki iletişimi bozabilir.

Araç kumandasının ışığının yanması veya farların yanıp sönmesi, aracın gerçekten kilitlendiği anlamına gelmez. Uzmanlar, birkaç saniyelik fiziksel kontrolün bu riski büyük ölçüde azalttığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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