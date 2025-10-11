Haberler

İznik'te Su Kanalına Düşen Otomobilde 4 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak su kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Y.Ş. (29) idaresindeki 07 DG 538 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak su kanalına düştü. Y.Ş. ile araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
