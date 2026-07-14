Haberler

Gota Energy'den sentetik yakıt: Mevcut araçlar için yeşil alternatif

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçreli girişim Gota Energy, yenilenebilir alkolden yüksek performanslı sentetik yakıt üreten patentli bir kimyasal süreç geliştirdi. 95 oktan değerine ulaşan yakıt, motor modifikasyonu gerektirmeden kullanılabiliyor ve içten yanmalı araçlar için yeşil bir alternatif sunuyor.

İsviçreli girişim Gota Energy, yenilenebilir hammaddelerden elde edilen alkolü yüksek performanslı yakıta dönüştüren yeni bir kimyasal süreç geliştirdi. Alessia Cezarini liderliğindeki araştırma ekibi, geleneksel sentetik yakıt üretimindeki yüksek maliyetli aşamaları devre dışı bırakan patentli bir oligomerizasyon yöntemi kullanıyor.

Laboratuvar testlerinde 95 oktan değerine ulaşan sentetik yakıt, standart premium benzinle eşdeğer performans sunuyor. Sürücülerin araçlarında herhangi bir motor modifikasyonu yapmasına gerek kalmadan kullanılabilen bu yakıt, mevcut araç parkının karbondioksit emisyonlarını doğrudan düşürmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği'nin 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araç satışını yasaklama planı, sentetik yakıtlara olan ilgiyi artırırken, bu teknoloji dünyada trafiğe kayıtlı milyonlarca içten yanmalı motorlu araç için güçlü bir yeşil alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde 'utan' sloganlarıyla protesto edildi

Meclis o sloganlarla inleyince ardına bakmadan kaçtı
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

Uçak indi! Herkesin hayranlıkla izlediği yıldız isim artık Türkiye'de
114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler

114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı