İstanbul'da Plaka Harf Grupları Tükeniyor
İstanbul'da plaka tahsisinde kullanılan harf grupları tükenme noktasına geldi. Çözüm olarak iptal edilen plakaların yeniden kullanımı veya üç harf-dört rakamlı sisteme geçilmesi değerlendiriliyor.
İstanbul'da plaka tahsisinde kullanılan harf grupları tükenme noktasına yaklaştı. Mevcut sistemde yalnızca beş harf serisinin kaldığı belirtiliyor.
Çözüm olarak iptal edilen plakaların yeniden kullanıma açılması veya üç harf, dört rakamlı plaka sisteminin değerlendirilmesi gündemde bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi