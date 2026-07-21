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İstanbul'da kilometre düşürme ve sahte ekspertiz operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da kilometre düşürme ve sahte ekspertiz operasyonu: 21 gözaltı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütü, yüksek kilometreli ve hasarlı araçların kilometre sayaçlarını düşürüp hasar kayıtlarını gizleyerek sahte ekspertiz raporlarıyla 47 vatandaşı dolandırdı. İstanbul, Antalya ve Samsun'da düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı, 9 firari aranıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Şüphelilerin, Türkiye'nin farklı illerinden topladıkları yüksek kilometreli ve hasarlı araçların kilometre sayaçlarını düşürdükleri belirlendi.

Araçların geçmişindeki hasar kayıtlarını gizleyen örgüt üyeleri, sahte kullanıcı hesaplarıyla çevrim içi platformlarda ilan açarak potansiyel alıcılara sahte ekspertiz raporları sundu. Devir işlemlerinin ardından iletişimi kesen şüphelilerin 47 vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı.

İstanbul, Antalya ve Samsun'da 30 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 21 şüpheli yakalandı. Firari 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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