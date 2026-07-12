Haberler

Yargıtay'dan Selektör Kullanımına Emsal Karar: 1 Yıla Kadar Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte aşırı ve ısrarlı selektör kullanımının Türk Ceza Kanunu kapsamında 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğine hükmetti. Kısa süreli uyarı amaçlı selektör suç oluşturmazken, sürekli ve rahatsız edici kullanım cezai sorumluluk doğuracak.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte aşırı ve ısrarlı selektör kullanımına ilişkin emsal bir karar verdi. Karara göre, öndeki aracı taciz edecek şekilde takip mesafesini tehlikeli düzeyde azaltıp sürekli selektör yapan sürücüler, Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi kapsamında 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.

Kararda, kısa süreli uyarı amaçlı selektörün suç oluşturmadığı, ancak sürekli ve rahatsız edici tekrarının cezai sorumluluk doğuracağı belirtildi. Bu içtihat doğrultusunda, ısrarlı selektör kullanan kişilere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde

15 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı