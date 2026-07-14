İkinci El Elektrikli Araçlarda Batarya Korkusu Boşa Çıktı

İkinci el elektrikli araç piyasasına yön veren yeni bir araştırma, otomobil sahiplerinin batarya endişelerini boşa çıkardı. Sektör verileri, en sık rastlanan ve maliyet açısından en çok zorlayan ilk beş teknik sorunun bataryalarla doğrudan bağlantılı olmadığını kanıtlıyor.

Elektrikli araçlarda en sık görülen arızalar yazılım tabanlı hatalar, şarj portundaki mekanik sorunlar veya yürüyen aksamdaki aşınmalar olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bataryaların sanılanın aksine en güvenilir bileşenler arasında yer aldığını belirtiyor. Doğru bakım periyotlarına uymak, elektrikli araç sahiplerine uzun vadede büyük tasarruf sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi