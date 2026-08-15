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Hyundai'nin IONIQ 3 Seri Üretimi Türkiye'de Başladı

Hyundai'nin IONIQ 3 Seri Üretimi Türkiye'de Başladı
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Hyundai'nin tam elektrikli yeni modeli IONIQ 3'ün seri üretimi törenle başlatıldı. Yatırımın tamamlayıcısı olarak yeni batarya tesisi de kurulacak.

Hyundai'nin tam elektrikli yeni modeli IONIQ 3'ün seri üretimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla başlatıldı. Üretim hamlesi, yeni kurulacak batarya tesisiyle güçlendirilecek.

Bakan Kacır, Hyundai Türkiye İzmit tesislerinin 30 yıla yakın süredir faaliyette olduğunu ve Güney Kore dışındaki en uzun süreli üretim tesisi olarak 13 farklı modelin üretimine ev sahipliği yaptığını belirtti. Sağlanan yatırım teşvikleriyle üretim kapasitesinin 2002'den bu yana yıllık 50 binden 230 bine çıkarıldığını ifade eden Kacır, 250 milyon avroluk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin IONIQ 3 üretileceğini söyledi.

Kacır, bu yatırımın iki önemli husus taşıdığını vurgulayarak, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisinin Türkiye'de tam elektrikli binek araç üretimine başladığını, ikinci olarak da Hyundai MOBİS'in batarya yatırımının araç yatırımını tamamladığını belirtti. Bu yatırımın Türkiye'nin güvenilir ve ölçeklenebilir üretim merkezi konumunu ispatladığını ve elektrikli araç ile batarya teknolojilerinde küresel üretim üssü hedefinde önemli bir eşik olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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