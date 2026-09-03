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Hongqi Türkiye'ye Köklü Değişim: Deneyimli İsim Berk Çağdaş CEO Oldu

Hongqi Türkiye'ye Köklü Değişim: Deneyimli İsim Berk Çağdaş CEO Oldu
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Hongqi Türkiye, otomotiv, finans ve kurumsal yönetimde 30 yıllık üst düzey deneyime sahip Berk Çağdaş'ı CEO ve Genel Müdür olarak atadı. Renault MAİS ve Doğuş Otomotiv'deki başarılı kariyeriyle tanınan Çağdaş, marka yapılanması, müşteri deneyimi ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini yeniden şekillendirecek.

Hongqi Türkiye, yönetim yapılanmasını güçlendirmek amacıyla önemli bir atama gerçekleştirdi. Otomotiv, finans ve kurumsal yönetim alanlarında 30 yıllık üst düzey yöneticilik deneyimine sahip Berk Çağdaş, şirketin Ceo'su ve Genel Müdürü olarak göreve başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çağdaş'ın liderliğinde marka yapılanması, müşteri deneyimi, operasyonel gelişim ve sürdürülebilir büyüme stratejileri yeniden şekillenecek.

Çağdaş, 2016-2025 yılları arasında Renault MAİS AŞ'de CEO ve genel müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, bayi ağı yönetimi, iş planlama ve finansal yönetim başta olmak üzere şirketin temel operasyonlarına liderlik etti. Daha önce 1999-2016 arasında Doğuş Otomotiv'de CFO ve Genel Müdür olarak görev alan Çağdaş, şirketin finansal yapılanması, kurumsal stratejisi, yatırımcı ilişkileri, risk yönetimi, bütçeleme ve iş geliştirme süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendi ve Doğuş Otomotiv'in halka arz sürecine liderlik etti.

Kariyerinin geçmiş dönemlerinde Garanti Bankası/Körfezbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çağdaş, kurumsal finans, hazine yönetimi ve kurumsal risk yönetimi alanlarında deneyim kazandı. Akademik çalışmalarını da profesyonel kariyeriyle paralel olarak sürdüren Çağdaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ileri finans ve stratejik risk yönetimi alanında doktora programını tamamladı. ABD'deki Harvard Business School Advanced Management Program'a katılan Çağdaş, ayrıca University of Chicago Booth School of Business'ta bankacılık, hazine yönetimi ve finans alanlarında eğitim aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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