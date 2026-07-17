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Hindistan'ın İlk Hidrojenle Çalışan Treni Hizmete Girdi

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Hindistan Başbakanı Modi, yerli teknolojiyle geliştirilen ve hidrojen yakıt hücresiyle çalışan ilk treni Jind-Sonipat hattında hizmete açtı. Sıfır karbon emisyonlu ve düşük gürültülü tren, 89 km'lik mesafeyi 2 saatte kat edecek.

Başbakan Narendra Modi, Cuma günü Jind'den Haryana'nın Sonipat kentine giden Hindistan'ın ilk hidrojenle çalışan trenini hizmete soktu. Tren, Jind ile Sonipat arasındaki 89 km'lik mesafeyi iki saatte kat edecek ve 12 ara istasyonda duracak.

Yerli teknolojiyle geliştirilen tren, hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle çalışarak sadece su buharı salıyor ve sıfır karbon emisyonu sağlıyor. Dizel trenlere kıyasla daha az gürültülü ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltıyor. Tren, 10 vagonlu ve 3.200 HP gücüyle dünyanın en güçlü hidrojenli tren setlerinden biri.

Kaynak: Haber Merkezi
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