Araç Ekranındaki Güncelleme Tuzak Olabilir! Yeni Saldırı Yöntemi ve Dikkat Edilmesi Gereken İşaretler
Sürücünün hiçbir hata yapmasına gerek kalmadan gerçekleşebilen yeni bir siber saldırı yöntemi, otomobil ekranlarındaki sıradan güncellemeleri hedef alıyor. Bu saldırıya uğrayan araçlarda ortaya çıkan işaretler ve alınması gereken önlemler yeniden gündemde.
Otomobilinizin ekranında görünen sıradan bir güncelleme, sandığınız kadar masum olmayabilir. Sürücünün hiçbir hata yapmasına gerek kalmadan gerçekleşebilen yeni bir saldırı yöntemi, araçlardaki gizli riski yeniden gündeme taşıdı.
Peki saldırıya uğrayan bir otomobil bunu nasıl belli ediyor? İşte dikkat edilmesi gereken işaretler ve ayrıntılar.
Kaynak: Haber Merkezi