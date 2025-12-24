Haberler

Gümüşhane'de Otomobil Alev Aldı, Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak yangın çıktı. Sürücü aracını durdurup dışarı çıkarken alevler tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜMÜŞHANE'de seyir sırasında alev alan otomobildeki yangın, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kelkit ilçesi oto sanayi içinde, saat 15.30 sıralarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracını durdurup dışarı çıktı. Bu sırada alevler bir anda tüm aracı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; otomobilin alev topuna dönmesi ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
