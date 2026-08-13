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GM ve LG pil fabrikası yeniden üretime başlıyor

GM ve LG pil fabrikası yeniden üretime başlıyor
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General Motors ve LG Energy Solution'un Ohio'daki Ultium Cells fabrikası, elektrikli araç talebindeki düşüş nedeniyle Ocak'ta durdurduğu pil üretimine önümüzdeki hafta yeniden başlayacak. 1.400 işçi işe dönecek; ayrıca Samsung SDI, GM'nin Indiana'daki hissesini satın aldı.

General Motors ve LG Energy Solution'un Ohio'daki ortak fabrikası, yedi aylık aradan sonra önümüzdeki hafta pil hücresi üretimine yeniden başlıyor. Ultium Cells tesisinde Pazartesi günü çoğu işçi işe dönecek. Tesisin operasyon başkan yardımcısı Tom Gallagher, toplam 1.400 kişinin çalışacağını söyledi.

Üretim, elektrikli araç talebindeki düşüş yüzünden Ocak'ta durdurulmuştu. GM ve LG'nin Tennessee'deki diğer tesisi artık EV pilleri yerine enerji depolama pilleri üretiyor. Öte yandan Samsung SDI, GM'nin Indiana'daki ortak girişimdeki hissesini satın aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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