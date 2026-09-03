Fransa, Tesla'nın FSD Sistemini Yol Testlerine Başlattı

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ülkenin Tesla'nın FSD gelişmiş sürücü destek sistemini daha iyi değerlendirmek amacıyla iki araç üzerinde testlere başladığını duyurdu. Bu hareketin, Elon Musk'ın otonom sürüş teknolojisinin Avrupa'da onaylanma sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor.

Hollanda yol otoritesi RDW, FSD sistemini Nisan ayında geçici olarak onaylamış ve Belçika, Danimarka, Estonya ile Litvanya da bu kararı takip etmişti. Bu ülkeler, planla ilgili blok genelinde yapılacak oylamadan önce aynı adımı attı. Söz konusu oylamanın en erken önümüzdeki ay yapılması bekleniyor. FSD, aracı hızlandırabilen, frenleyebilen ve yönlendirebilen bir sürücü destek sistemi; ancak sürücünün müdahaleye hazır olması gerekiyor ve tam otonom sürüş sağlamıyor.

Tabarot, Temmuz ayında güvenlik dengelerinin özellikle hız sınırlama ve sürücü dikkat uyarıları konularında yetkilendirme için yeterli olmadığını ifade etmişti. Ancak Salı günü X'te yaptığı paylaşımda Musk ile 'yapıcı bir görüşme' yaptığını ve Fransa'nın onayını desteklemek için gereken teknik uyarlamalar üzerinde aylardır Tesla ile yakın çalıştıklarını belirtti. 'Tesla tarafından FSD ile donatılmış iki aracın sağlanmasıyla artık yeni bir aşamaya giriyoruz: yol testleri aşamasına' dedi.

Ulaştırma bakanlığı kaynağı, Fransa'nın Hollanda ve Tesla tarafından sağlanan verileri doğrulamak ve sistemi Fransız yollarında test etmek istediğini aktardı. Test sonuçlarının Eylül ortası ile sonu arasında elde edilmesi hedefleniyor. Oylamanın önümüzdeki ay veya Aralık başında yapılabileceğini belirten kaynak, Tesla'nın endişeleri gidermeye açık olmasını ve teknolojinin Avrupa'da onaylanmasına izin vermesini beklediğini ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi