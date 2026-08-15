Formula E'den Kadın Sürücüler İçin Tarihi Hedef

Formula E CEO'su Jeff Dodds, Cuma günü yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli yarış serisinin önümüzdeki iki ila üç yıl içinde kadın sürücülerin şampiyona seviyesinde yarışmasını umduğunu söyledi. Dodds, bir kadının Formula 1'de son yarışından bu yana 50 yıl geçmesi haftasında gazetecilere konuştu ve serinin kadın programında büyük bir genişleme duyuracağını belirtti.

Dodds, "Kadınlar ve erkeklerin motorsporlarında eşit şekilde rekabet edebileceğine dair bir hipotezimiz var, ancak koşullar kesinlikle ikisinin birlikte rekabet etmesi için eşit değil" dedi. Formula E, sezonun son yarışlarına Londra'daki ExCel kongre merkezinde ev sahipliği yapıyor. Seride 2014'ten bu yana üç kadın yarışmacı yer aldı; bu sayı, Formula 1 şampiyonasının 76 yılındaki toplamdan bir fazla. En son İsviçreli Simona de Silvestro 2016'da yarışmıştı.

Seri, son iki yıldır kadın sürücülerin mevcut araçları aynı koşullarda deneyimlemelerine olanak tanıyan bir "kadın testi" de düzenliyor. Dodds, "Bu programın kapsamını büyük ölçüde genişleteceğimizi yakında duyuracağız" dedi. "Kadınların test etmesine odaklıyken, kadınların bu araçlara binmesi ve farkı kapatması için daha fazla fırsat yaratmak adına çok daha büyük bir program duyuracağız."

Dodds, bunun takımların fikri benimsemesi ve fırsatlar yaratması olmadan gerçekleşmeyeceğini söyledi. Çoğu takımın gelişim programlarında zaten bir kadın sürücü bulunduğunu ve artık bir sonraki adıma hazır olduklarını belirtti. "Onlardan bu sürücülerle gelecek sezona daha büyük bir adım atmalarını isteyeceğiz ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum."

Bu hafta sonu yapılacak yarışlar, Formula E için yeni, daha hızlı ve daha hafif Gen 4 aracının tanıtılmasından önce bir dönemin sonunu işaret ediyor. Dodds, bunun performans açısından bir adım değişikliği olacağını ve seriyi pistte ve pist dışında başka bir seviyeye taşıyacağını söyledi. "Bizim için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde bizim için büyük bir büyüme anı."

Kaynak: Haber Merkezi