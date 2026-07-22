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Ford, Dengesiz Arka Koltuklar Nedeniyle 387.911 SUV'u Geri Çağırdı

Ford, Dengesiz Arka Koltuklar Nedeniyle 387.911 SUV'u Geri Çağırdı
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Ford, ikinci sıra koltukların çarpışma sırasında yolcuyu sabitleyememe riskiyle 387.911 SUV aracını geri çağırdı. 2020-2027 Aviator ve 2020-2026 Explorer modellerini kapsayan geri çağırmada, araç sahipleri ücretsiz onarım için bayilere başvurabilecek.

Ford, 387.911 SUV aracını, ikinci sıra koltukların çarpışma sırasında yolcuyu yeterince sabitleyememesi riskiyle geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kolay giriş için kullanılan koltuk anahtarının sıkışarak koltukların beklenmedik şekilde kilitlenmesine veya kaymasına neden olabileceğini bildirdi.

Geri çağırma, 2020-2027 Aviator ve 2020-2026 Explorer modellerini kapsıyor. Araç sahipleri, yerel bayilerine giderek ücretsiz olarak anahtar çerçevesinin incelenip değiştirilmesini sağlayabilir. NHTSA, geçici bilgilendirme mektuplarının 27 Temmuz'da postalanmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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