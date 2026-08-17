Haberler

Ferrari’nin İlk Elektrikli Aracı Luce 40 Milyon Dolara Satıldı

Ferrari’nin İlk Elektrikli Aracı Luce 40 Milyon Dolara Satıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ferrari, ilk tam elektrikli aracı Luce'un tek seferlik özel versiyonunu açık artırmada 40 milyon dolara sattı. Gelir, gençlere yönelik eğitim projelerine aktarılacak. Satış, yeni bir araba için müzayede dünya rekoru kırdı.

Ferrari, ilk tam elektrikli aracı Luce'un tek seferlik özel bir versiyonunu açık artırmada 40 milyon dolara sattı. İtalyan lüks spor otomobil üreticisi, elde edilen gelirin gençlere yönelik eğitim projelerini desteklemek için kullanılacağını duyurdu.

RM Sotheby's iş birliğiyle Monterey Car Week sırasında düzenlenen müzayede, Mayıs ayında tanıtılan ve şirket tarihindeki en radikal ürün lansmanı olarak nitelendirilen Luce'a ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Ancak araç, alışılmadık tasarımı ve içten yanmalı motor mirasından kopuşu nedeniyle Ferrari tutkunları ve analistler arasında tartışmalara yol açmıştı.

Ferrari, geçen ay Luce için gelen siparişlerden 'çok memnun' olduğunu söylese de belirli rakamlar paylaşmadı. Pazar günü yapılan açıklamada, Tailor Made bölümü ve tasarım merkezi tarafından üretilen "Chassis 0" adlı tek seferlik aracın satış fiyatının, geçen yıl bir Ferrari Daytona SP3 için elde edilen 26 milyon doları aşarak yeni bir araba için müzayede dünya rekoru kırdığı belirtildi.

Satıştan elde edilen gelirin, Ferrari Vakfı aracılığıyla ABD ve diğer ülkelerdeki eğitim projelerine destek olacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı

Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

Bomba iddia: Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı kaldı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi