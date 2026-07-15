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Ferrari'nin İlk Elektrikli Modeli Luce Tartışma Yaratıyor

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Ferrari'nin elektrikli modeli Luce, tanıtım sonrası Ferrari tutkunları tarafından markanın ruhuna aykırı bulunurken, şirket yönetimi eleştirilere rahat yaklaşıyor. Pazarlama Direktörü, satış zorlaması iddialarını yalanladı.

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce, tanıtımının ardından tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Bazı Ferrari tutkunları, elektrikli modelin markanın ruhuna aykırı olduğunu savunurken, şirket yönetimi gelen eleştiriler karşısında rahat bir tavır sergiliyor.

Pazarlama Direktörü Enrico Galliera, satış zorlaması iddialarını yalanladı ve müşterileri istemedikleri bir aracı almaya yönlendirmenin yanlış olacağını söyledi. Galliera, Luce'nin tıpkı dört yıl önce tanıtılan Purosangue gibi zamanla kabul göreceğine inandıklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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