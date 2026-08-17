Ferrari'nin İlk Elektrikli Modeli Luce Tanıtıldı, 40 Milyon Dolarlık Rekor

Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Luce, tanıtımının ilk gününde bile tasarımı nedeniyle yoğun tartışmalara yol açtı.

Modelin ilk üretim şasisi için gerçekleştirilen açık artırmada 40 milyon dolar teklif edildi ve bu, yeni otomobiller arasında dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi