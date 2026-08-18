Ferrari'nin İlk Elektrikli Otomobili 'Luce', 40 Milyon Dolara Satılarak Rekor Kırdı

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Luce, Mayıs ayında tanıtıldı ve RM Sotheby's'in Kaliforniya'daki bir hayır müzayedesinde 40 milyon dolara satılarak yeni bir araç için rekor fiyata ulaştı. Bu satış, bu tür müzayedelerde elde edilen fiyatların 35 katından fazla olarak kaydedildi.

Luce, ünlü iPhone tasarımcısı Sir Jony Ive tarafından tasarlandı ve özel bir kaplama ile kişiselleştirilmiş parçalar içeriyor. Müzayede gelirinin tamamı Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına bağışlanacak. Sotheby's, alıcının kimliğini açıklamadı.

Luce'nin tanıtımı, son yılların en büyük otomobil lansmanlarından biri olarak görülse de, Ferrari'nin hisse fiyatı düştü. Bazı eleştirmenler aracın tasarımını ve marka kimliğini sorguladı. İtalya'nın başbakan yardımcısı Matteo Salvini ve eski Ferrari başkanı Luca Cordero di Montezemolo, Luce'nin 'bir efsanenin yok olma riski' taşıdığını belirtti.

Ferrari'nin baş tasarımcısı Flavio Manzoni, eleştirilerin yenilik sürecinin bir parçası olduğunu ve insanların Luce'yi takdir edeceğine inandığını ifade etti. Şirket satış hedeflerini açıklamasa da, Financial Times'a göre bu yılki hedefe güçlü talep sayesinde ulaşıldı. Luce, özel tekerlekler, kişiselleştirilmiş frenler ve beyaz bir kaplama ile dikkat çekiyor.

Müzayede, 'yenilik, sorumluluk ve gelecek nesiller için uzun vadeli bir vizyonun somut bir ifadesi' olarak tanımlandı. Daha önce de özel Ferrari Daytona SP3 26 milyon dolara satılmıştı. Dünya rekoru ise 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé'nin 142 milyon dolara satılmasıyla kırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi