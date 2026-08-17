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Ferrari'nin Ive Tasarımı Elektrikli Luce'si 40 Milyon Dolara Satıldı

Ferrari'nin Ive Tasarımı Elektrikli Luce'si 40 Milyon Dolara Satıldı
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Ferrari'nin Jony Ive tasarımı ilk elektrikli modeli Luce'nin özel versiyonu, açık artırmada 40 milyon dolara alıcı buldu. Standart fiyatı 550 bin euro olan araçtan bu yıl 500 adet satılması hedefleniyor.

Ferrari'nin Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive'ye tasarlattığı tamamen elektrikli ilk modeli Luce'nin açık artırmada satılan bir versiyonu 40 milyon dolara satıldı. Mayıs ayında ilk kez tanıtılan Luce, Sotheby's tarafından Kaliforniya'daki Monterey Otomobil Haftası'nda adı açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Araç, Ferrari'nin kendi vakfı için ürettiği özel bir araçtı. Luce'nin standart modellerinin başlangıç fiyatı 550 bin euro'dan başlıyor. Ferrari bu araçtan bu yıl 500 adet satmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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