Ferrari'nin Ive Tasarımı Elektrikli Luce'si 40 Milyon Dolara Satıldı

Ferrari'nin Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive'ye tasarlattığı tamamen elektrikli ilk modeli Luce'nin açık artırmada satılan bir versiyonu 40 milyon dolara satıldı. Mayıs ayında ilk kez tanıtılan Luce, Sotheby's tarafından Kaliforniya'daki Monterey Otomobil Haftası'nda adı açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Araç, Ferrari'nin kendi vakfı için ürettiği özel bir araçtı. Luce'nin standart modellerinin başlangıç fiyatı 550 bin euro'dan başlıyor. Ferrari bu araçtan bu yıl 500 adet satmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi