Formula 1 Soru-Cevap: Lawson'ın Geleceği, Sprint Yarışları ve Araç Dengesi

Formula 1 araçları önümüzdeki hafta Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'siyle piste dönecek. Bu arada muhabir Andrew Benson, okuyuculardan gelen soruları yanıtladı.

Yeni Zelanda'dan bir okuyucu, Liam Lawson'ın Racing Bulls'taki performansını ve 2027 öncesi geleceğini sordu. Benson, Lawson'ın güçlü bir sezon geçirdiğini, ancak Racing Bulls'un beşinci en hızlı araca sahip olduğunu ve Lawson'ın 'en iyi geri kalan' konumunun beklendiği gibi olduğunu söyledi. Takım arkadaşı Arvid Lindblad'ın çaylak olmasına rağmen ona çok yakın bir performans gösterdiğini, sıralama turlarında Lawson'ın 6-5 önde olduğunu, ancak ortalama hızda Lindblad'ın 0.017 saniye daha hızlı olduğunu ekledi. Isack Hadjar'ın 2025'te Lawson'dan daha etkileyici olduğunu ve Red Bull'un bu nedenle onu terfi ettirdiğini hatırlattı. Lawson'ın Verstappen'in yanında geçirdiği kötü iki yarış sonrası itibarını toparlaması zor görünüyor. Red Bull'un eski yönetimi olsa Lawson'ın tekrar şansı olmazdı, ama yeni liderlik Laurent Mekies ve Gwen Lagrue'nin onu nasıl değerlendireceği belirsiz.

Sprint yarışlarının yerinin nasıl belirlendiği sorusuna Benson, bunun ticari hak sahibi olarak Formula 1'in kararı olduğunu, FIA'nın onayının formalite olduğunu belirtti. Öncelikle heyecan verici yarışlar sunacak pistler seçiliyor, ardından takvime eşit dağıtılmaya çalışılıyor. Ayrıca pistlerin sprint istemesi ve ek ücret ödemesi gibi ticari faktörler de var. Silverstone'un genel müdürü Stuart Pringle, sprint sayesinde dört günde 500 bin seyirciyi 564 bine çıkardıklarını söyledi. Pringle, ekstra 64 bin seyircinin özellikle cuma ve cumartesi geldiğini ve bunu sprinte bağladıklarını ifade etti.

Üstün olmayan araçlarla şampiyonluk yarışabilecek pilotlar sorusuna Benson, bunun çok zor olduğunu ve sadece en iyilerin başarabildiğini söyledi. Okuyucunun listesine Lewis Hamilton ve Alain Prost'un eklenmesi gerektiğini belirtti. Prost'un 1986'da McLaren ile Williams'lara karşı kazandığı zafer, Hamilton'ın 2008'de en iyi araca sahip olmadığı iddiası örnek gösterildi. Alonso'nun 2012 sezonu ise istatistiksel olarak dördüncü en hızlı araçla son yarışa kadar şampiyonluğa oynaması açısından olağanüstüydü. Alonso'nun Belçika ve Japonya'daki çarpışmalar kurbanı olduğu hatırlatıldı. Verstappen'in geçen sezon McLaren'a karşı mücadelesi de Alonso 2012'yi anımsatıyor. Senna 1991'de Williams'tan yavaş McLaren ile kazandı, Schumacher ise 1995'te Benetton ile Williams'ın gerisindeydi. 1982 ve 1979 gibi istisnai durumlar da var.

Leonardo Fornaroli'nin F1 koltuğu için en olası yer sorulduğunda Benson, McLaren'ın gelişim programındaki İtalyan pilotun Haas'a gidebileceğini söyledi. Fornaroli, McLaren için Barcelona ve Avusturya'da iki antrenman seansı yaptı ve Portimao'da eski araçlarla TPC testlerine katıldı. Haas'ta Esteban Ocon'un koltuğu tehdit altında ve Toyota kontratlı Ryo Hirakawa ile Jack Doohan da listelerinde. Sürücü pazarı Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılıp ayrılmayacağına bağlı olarak bekliyor.

Son soru araç dengesinin ne anlama geldiğiydi. Benson, dengesin sürücünün virajda aracın davranışını nasıl deneyimlediği olduğunu, önden veya arkadan kayma, virajda tutarlılık gibi faktörleri içerdiğini açıkladı. Her sürücünün ideal bir hissi vardır ve araç buna ne kadar yakınsa o kadar hızlıdır. Dengeyi değiştirmek için yere basma kuvveti, süspansiyon, diferansiyel, fren balatası gibi birçok ayar yapılabilir; sürücü de direksiyon, gaz ve fren kullanımıyla dengeyi etkileyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi