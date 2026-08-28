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Elektrikli Otomobil Bataryalarının Ömrü ve Geri Dönüşümü

Elektrikli Otomobil Bataryalarının Ömrü ve Geri Dönüşümü
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Elektrikli otomobillerin bataryaları, telefon bataryaları gibi zamanla performans kaybı yaşar. Bu durumda bataryaların doğrudan atılıp atılmayacağı veya geri dönüştürülebilirliği merak konusudur. Bu soruyu yanıtlamak için batarya ömrü ve geri dönüşüm süreçlerini incelemek gerekir.

Elektrikli otomobillerin kalbi sayabileceğimiz bataryalar, tıpkı telefonlar gibi zamanla performanslarını yitirebiliyor. Bu durumda akla gelen soru, bataryanın doğrudan çöpe mi gideceği yoksa geri dönüştürülebilir mi olduğudur.

Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle batarya ömrü ve geri dönüşüm süreçlerinin incelenmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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