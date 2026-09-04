Elektrikli Araç Bataryalarının Ömrü: Sürücü Alışkanlıkları Modelden Daha Önemli

Elektrikli araç kullanıcılarının en merak ettiği batarya ömrü konusunda yapılan kapsamlı araştırmada 500 bin araç verisi incelendi. Sonuçlar, batarya sağlığının araç modelinden çok sürücünün kullanım alışkanlıklarına bağlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre bataryalar 50 bin kilometrede ortalama yüzde 94, 150 bin kilometrede ise yüzde 91 kapasite koruyor.

Aynı model araçlar arasında bile batarya sağlığında yüzde 13,5'e varan farklar oluşabildiği görüldü. Hızlı şarj kullanımı ve iklim koşulları bu farkta belirleyici rol oynuyor. 150 bin kilometre sonunda Mercedes EQA ve Hyundai Ioniq 5 yüzde 93, Tesla Model Y ve Volkswagen ID.4 yüzde 90'ın üzerinde kapasite korurken; Nissan Leaf, Mini Cooper SE ve Renault Zoe gibi küçük bataryalı modellerde bu oran yüzde 85-87'ye düşüyor.

Kaynak: Haber Merkezi