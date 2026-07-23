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TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile aday sürücülere 2 yıl süreyle yakın takip ve sıkı denetim getiriliyor

TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile aday sürücülere 2 yıl süreyle yakın takip ve sıkı denetim getiriliyor
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TBMM'de kabul edilen kanun teklifinin ilk 7 maddesiyle, yeni ehliyet alanlara 2 yıl aday sürücü statüsü ve sıkı denetim getiriliyor.

TBMM'de görüşülen kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edilerek yasalaşma sürecinde kritik eşik geçildi. Düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikleri içeriyor.

Yeni düzenlemeye göre ilk kez ehliyet alanlar veya ehliyeti iptal edilip yeniden belge almaya hak kazananlar, iki yıl boyunca 'aday sürücü' statüsünde olacak. Bu sürede sıkı denetime tabi tutulacak ve bazı ihlaller ehliyetin iptaline neden olacak. İptal edilenler, psikoteknik değerlendirme, sağlık raporu, para cezalarının ödenmesi ve sürücü kursuna yeniden kayıt gibi zorlu bir süreçten geçmek zorunda kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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