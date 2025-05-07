Edirne'de Tarihi Köprüde Kaza: Sürücü Yaralandı
Edirne'de tarihi Saraçhane Köprüsü'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü T.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EDİRNE'de tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerine çarpan otomobilin asılı kaldığı kazada sürücü T.G., yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, tarihi Saraçhane Köprüsü'nde meydana geldi. T.G.'nin kullandığı 22 AAP O21 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesiyle çarptığı bariyerin üzerinde asılı kaldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bariyerde asılı kalan otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA
Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil