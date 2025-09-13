Haberler

Edirne'de Park Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, otomobil kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kontağı çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Sokak'ta meydana geldi. S.S., evinin önünde park halinde bulunan 34 VU 988 plakalı otomobilinin kontağını çalıştırdı. Bu sırada benzin sızdırdığı iddia edilen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede toplanan kalabalığı dağıttı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
