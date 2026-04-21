Edirne'de Romanya plakalı otomobil alev aldı

Güncelleme:
Edirne'de hareket halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü araçtan kurtulurken, itfaiye yangını kontrol altına aldı. Yapılan müdahaleler sonucu araç yanarak kullanılamaz hale geldi ancak sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu.

EDİRNE'de, yolda ilerlerken alev alan Romanya plakalı otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne-Lalapaşa D100 kara yolunun Hasanağa köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında hareket halindeki F.M. idaresindeki IF 32 GBR Romanya plakalı otomobilden alevler yükselmeye başladı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yangına, bölgeye yakın Edirne Belediyesi'nin içme suyu arıtma tesislerindeki görevliler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü F.M. ve yanındaki kişi yara almadan kurtuldu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
