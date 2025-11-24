Düzce'de Oto Kurtarıcı ile İki Oto Kurtarıcı Taşınırken Görüntülendi
Kervan Mahallesi'nde sürücüsünün, oto kurtarıcı aracının üzerine yüklenen 2 oto kurtarıcıyla ilerlediği anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekiplerinin sürücünün tespiti için çalışma yaptığı öğrenildi.
Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil