Düzce'de Oto Kurtarıcı ile İki Oto Kurtarıcı Taşınırken Görüntülendi

Güncelleme:
Düzce'nin Kervan Mahallesi'nde, bir sürücünün oto kurtarıcı aracının üzerine yüklediği iki oto kurtarıcıyla trafikte ilerlediği anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

DÜZCE'de, sürücünün, oto kurtarıcı aracının üzerine yüklenen 2 oto kurtarıcıyla trafikte ilerlediği anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Kervan Mahallesi'nde sürücüsünün, oto kurtarıcı aracının üzerine yüklenen 2 oto kurtarıcıyla ilerlediği anlar, çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekiplerinin sürücünün tespiti için çalışma yaptığı öğrenildi.

