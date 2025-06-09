Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Bir Yaralı

Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Bir Yaralı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrilmesi sonucu sürücü Melike Kalaycı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki fındık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Melike Kalaycı (30) yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yığılca- Düzce yolunun Güneyaltı mevkisinde meydana geldi. Melike Kalaycı yönetimindeki 34 FK 2379 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalaycı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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